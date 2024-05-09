У яскравому бікіні біля басейну: британська модель похизувалася стрункою фігурою і пружними сідницями

Арабелла Чі влаштувала імпровізований фотосет у відпустці.
Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – потішила фоловерів в Instagram порцією пікантних знімків з відпочинку.
Красуня одягла рожеве бікіні з блакитним флористичним візерунком на зав'язках і з металевою фурнітурою. Вона спокусливо позувала біля басейну, демонструючи струнку фігуру, тонку талію і пружні сексуальні сідниці.
Чі розпустила волосся, зробила ніжний макіяж і завершила лук золотими прикрасами.
"Тропічна атмосфера", – підписала Арабелла фото.
Нагадаємо, раніше Арабелла Чі показала фото у бікіні кольору апероль.
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