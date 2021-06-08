У яскравому бікіні і блакитному капелюсі: Дуа Ліпа поплавала в басейні

Співачка показала, як проводить час.

25-річна британська співачка косовського походження Дуа Ліпа опублікувала серію фотографій в своєму фотобогу. Дівчина вирішила показати, як вона провела минулий тиждень.

Судячи з фото, Дуа встигла і попрацювати, і відпочити.

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На одному з фото Дуа Ліпа зображена в яскравому бікіні кольору фуксії. На її голові блакитний ковбойський капелюх з сріблястими прикрасами.

"Тижневий звіт", — лаконічно підписала фотографії співачка.

Нагадаємо, Дуа Ліпа перемогла в номінації "Краща британська сольна виконавиця" на минулій щорічній церемонії вручення музичних нагород BRIT Awards. Для свого виходу зірка вибрала жовту корсетну мінісукню Vivienne Westwood з довгим шлейфом, фіолетовою сіткою зверху і драпіруванням.

Дуа Ліпа / Getty Images

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