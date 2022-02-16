У яскравому бікіні і стильних окулярах: Ірина Федишин показала фото з пляжу

Співачка привітала підписників з Днем єднання і зробила фото у кольорах українського прапору.

Ірина Федишин нині відпочиває з родиною на Мальдівах. Звідти співачка демонструє стильні та сексуальні пляжні луки.

Сьогодні, 16 лютого, у День єднання зірка сфотографувалася на пляжі з двома подушками – блакитною і жовтою, які символізують український прапор. Одягнена Ірина була у жовто-помаранчевий купальник, який чудово підкреслив її пишний бюст. На обличчі у неї були стильні окуляри з бірюзовим віддзеркаленням. Волосся Федишин зібрала в пучок, випустивши пасма.

Ірина Федишин / Instagram Ірини Федишин

"Знайшла на острові кольори своєї країни. Знаю, як нам усім сьогодні тривожно…Незважаючи, що я так далеко від України, серцем я з вами і вже скоро повертаюся додому. Вірю, що у нас все буде добре! З Днем єднання", - написала Федишин під світлиною.

Нагадаємо, раніше співачка продемонструвала струнку фігуру у жовто-салатовому бікіні на зав'язках.

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