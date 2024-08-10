У яскравому бікіні і з сином: Єва Лонгорія показала знімки з відпочинку

49-річна акторка проводить свою відпустку на іспанському курорті.
Єва Лонгорія показала в Instagram Stories фото зі свого відпочинку на пляжі у Марбельї.
Разом із акторкою був її 6-річний син Сантьяго. Вони гуляли берегом, купалися і дуріли. На відео портрапив милий момент, як зіркова мама цілує свого сина.
Єва мала чудовий підтягнутий вигляд у яскравому купальнику – синьо-жовто-рожевого кольорів. Волосся вона зібрала у пучок і одягла на обличчя сонцезахисні окуляри.
А на хлопчикові були білі шорти із принтом мультиплікаційного персонажу – Міккі Мауса.
Нагадаємо, Єва Лонгорія на захід Global Gift Gala в Іспанії одягла червону сукню до підлоги, яку прикрашали сміливі вирізи на грудях, в зоні декольте і на животі.
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