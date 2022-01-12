У яскравому бікіні на пляжі: Ріта Ора показала, як проводила відпустку

У яскравому бікіні на пляжі: Ріта Ора показала, як проводила відпустку

Ріта Ора зимові свята провела у теплій країні та активно ділилася фотографіями.

Днями ми показували знімки Ріти в чорному купальнику-бандо, які співачка зробила на безлюдному пляжі. Схоже, що зірка була на відпочинку кілька тижнів і встигла чудово засмагнути. А також показати свою колекцію купальників.

На іншому фото Ора позувала сидячи на рушнику в малинових плавках та помаранчевому бікіні. На голові у Ріти були сонцезахисні окуляри, на зап'ястях багато різних золотих браслетів, а на іншому зап'ясті – браслетів із каміння.

(гортайте фото праворуч)

"Чувак, я просто намагаюся медитувати", — кумедно підписала фото співачка.

Із ким відпочивала зірка, вона не розповіла. Швидше за все, зі своїм коханим – режисером Тайкою Вайтиті.

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