У яскравому бікіні та кепці: Джорджина Родрігес показала фото із сімейного відпочинку

Дівчина з коханим та їхніми дітьми вирушили у невелику відпустку.
Мабуть, після вильоту збірної Португалії з Євро-2024 Кріштіану Роналду вирішив відвезти сім'ю на відпочинок. Фотографіями з пляжу поділилася в Instagram його кохана та мати його дітей – 30-річна модель та інфлуенсерка Джорджина Родрігес.
(гортайте фото праворуч)
На одному з фото вона позує в яскравому бікіні кольору фуксії з мереживом та в рожевій кепці. Купальник ефектно підкреслює її пишні форми.
Також вона показала світлини, на яких зазнімковано Кріштіану, який розглядає нічне небо, а також їхніх доньок з ляльками.
Один кадр здивував шанувальників пари, бо на ньому позує Джорджина, а її рука лежить на животі. Фанати запідозрили її у вагітності.
Нагадаємо, раніше Джорджина Родрігес сходила на футбольний матч і підтримала бойфренда. Це була гра між збірними Франції та Португалії у межах Євро-2024. Французи обіграли команду Кріштіану Роналду в серії пенальті та вийшли до півфіналу.
Читайте також:
- Дуже мило: Джорджина Родрігес показала фото Кріштіану Роналду з їхньою молодшою дочкою
- У корсеті з пишним декольте: Джорджина Родрігес вболівала за Роналду на матчі Євро-2024
- На відпочинку з коханим: Джорджина Родрігес у рожевому бікіні блиснула пишним бюстом
- У шкіряних штанах кльош: Джорджина Родрігес із дітьми сходила на футбол