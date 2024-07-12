У яскравому бікіні та кепці: Джорджина Родрігес показала фото із сімейного відпочинку

Дівчина з коханим та їхніми дітьми вирушили у невелику відпустку.

Мабуть, після вильоту збірної Португалії з Євро-2024 Кріштіану Роналду вирішив відвезти сім'ю на відпочинок. Фотографіями з пляжу поділилася в Instagram його кохана та мати його дітей – 30-річна модель та інфлуенсерка Джорджина Родрігес.

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На одному з фото вона позує в яскравому бікіні кольору фуксії з мереживом та в рожевій кепці. Купальник ефектно підкреслює її пишні форми.

Також вона показала світлини, на яких зазнімковано Кріштіану, який розглядає нічне небо, а також їхніх доньок з ляльками.

Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Один кадр здивував шанувальників пари, бо на ньому позує Джорджина, а її рука лежить на животі. Фанати запідозрили її у вагітності.

Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Нагадаємо, раніше Джорджина Родрігес сходила на футбольний матч і підтримала бойфренда. Це була гра між збірними Франції та Португалії у межах Євро-2024. Французи обіграли команду Кріштіану Роналду в серії пенальті та вийшли до півфіналу.

Фото: Instagram Джорджини Родрігес

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