У яскравому бікіні та з вінком на голові: мати трьох дітей Бар Рафаелі похизувалася фігурою

У яскравому бікіні та з вінком на голові: мати трьох дітей Бар Рафаелі похизувалася фігурою

36-річна ізраїльська модель похизувалася бездоганною фігурою, опублікувавши у блогу знімок в купальнику.

Мама трьох дітей постала на фото у яскравому бікіні та трикотажному короткому кардигані, який спеціально підняла, щоб показати свої груди. Волосся моделі було розпущене, а на голові красувався квітковий вінок. Ймовірно, фото було зроблено під час якоїсь фотосесії.

Бар не звикати позувати перед камерою в купальниках, влітку модель часто постила у блогу та в сторіз різні кадри з відпочинку на пляжі або біля басейну. Взагалі підписники її Instagram можуть подумати, що Рафаелі тільки те й робить, що відпочиває, і ще іноді тренується у спортзалі.

А ось фотографій своїх двох дочок – Лів та Ель і сина Девіда модель не публікує.

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