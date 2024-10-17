У яскравому бікіні: зірка реаліті похизувалася стрункою фігурою і гарною засмагою

Емма Ернан має ідеальну фігуру, яку демонструє при кожній нагоді.
Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – опублікувала в Instagram пікантне фото з відпочинку у теплих краях.
Білявка постала у яскравому пляжному луку. На ній було рожеве бікіні з кислотно-жовтою облямівкою та металевою фурнітурою з перлинами.
Емма зібрала волосся у високий хвіст, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри, прикрасила вуха сережками-кільцями, а руку – браслетом.
Дівчина продемонструвала струнку фігуру, тонку талію і красиву засмагу.
Ернан позувала у морі, тримаючи в руках морську зірку.
Нагадаємо, Емма Ернан вийшла на прогулянку у трикотажній обтислій сукні блакитного відтінку з білими смужками.
Читайте також:
- У всьому білому: зірка реаліті у мінішортах похизувалася пружними сідницями
- Які ноги: зірка реаліті у мінісукні кольору лате прогулялася Лос-Анджелесом
- Привертає увагу: зірка реаліті у яскравому міні блиснула пишними грудьми