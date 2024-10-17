У яскравому бікіні: зірка реаліті похизувалася стрункою фігурою і гарною засмагою

Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – опублікувала в Instagram пікантне фото з відпочинку у теплих краях.

Білявка постала у яскравому пляжному луку. На ній було рожеве бікіні з кислотно-жовтою облямівкою та металевою фурнітурою з перлинами.

Емма Ернан/Instagram

Емма зібрала волосся у високий хвіст, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри, прикрасила вуха сережками-кільцями, а руку – браслетом.

Дівчина продемонструвала струнку фігуру, тонку талію і красиву засмагу.

Ернан позувала у морі, тримаючи в руках морську зірку.

Нагадаємо, Емма Ернан вийшла на прогулянку у трикотажній обтислій сукні блакитного відтінку з білими смужками.

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