Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
У яскравому бікіні: зірка реаліті похизувалася стрункою фігурою і гарною засмагою

У яскравому бікіні: зірка реаліті похизувалася стрункою фігурою і гарною засмагою

У яскравому бікіні: зірка реаліті похизувалася стрункою фігурою і гарною засмагою

Емма Ернан/Instagram

Емма Ернан має ідеальну фігуру, яку демонструє при кожній нагоді.

Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – опублікувала в Instagram пікантне фото з відпочинку у теплих краях.

Білявка постала у яскравому пляжному луку. На ній було рожеве бікіні з кислотно-жовтою облямівкою та металевою фурнітурою з перлинами.

Емма Ернан/Instagram / ©
Емма Ернан/Instagram

Емма зібрала волосся у високий хвіст, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри, прикрасила вуха сережками-кільцями, а руку – браслетом.

Дівчина продемонструвала струнку фігуру, тонку талію і красиву засмагу.

Ернан позувала у морі, тримаючи в руках морську зірку.

Нагадаємо, Емма Ернан вийшла на прогулянку у трикотажній обтислій сукні блакитного відтінку з білими смужками.

Читайте також:

4 поради, як вибрати якісний твердий сир | Знаю – споживаю

4 поради, як вибрати якісний твердий сир | Знаю – споживаю

Повʼязані теми:

Наступна публікація