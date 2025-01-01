У яскравому боді та білому пальті: Ріта Ора змінила кілька образів на новорічному концерті

Співачка Ріта Ора працювала у новорічну ніч і постала перед публікою у кількох образах.

Ріта стала співведучою новорічного шоу Діка Кларка Rockin' Eve 2025, що відгриміло у Нью-Йорку.

Ора з'явилася перед публікою в розкішному білому пальті довжиною до щиколоток з великими квітами на плечах і рукавах, доповнивши образ високими шкіряними ботфортами та білими рукавичками. У неї було розпущене довге біле волосся і укладене гарними кучерями, Ріта зробила виразний макіяж і одягла сережки з камінням.

Ріта Ора / Фото: Getty Images

А на сцену артистка вийшла виступати в іншому образі – ефектному синьому костюмі, що складався з сорочки у вигляді боді з краваткою, синьою накидкою на одне стегно у вигляді так званої спідниці та щільних колгот, доповнивши лук шкіряними чоботями на підборах.

Ріта Ора / Фото: Getty Images

Обидва образи Ріти Ори були дуже ефектними, а сама співачка заявила, що обожнює такі живі концерти і завжди радо погоджується попрацювати для публіки.

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