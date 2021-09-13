У яскравому худі і гламурних лосинах: Ірина Білик похизувалася стильним луком

Співачка любить демонструвати шанувальникам свої стильні образи.

Ірина Білик опублікувала в Instagram цікаве фото, на якому похизувалася стильним образом.

Співачка постала у кислотно-жовтому худі і гламурних чорних лосинах з золотистим флористичним принтом. Лук зірка доповнила блискучою панамкою і чорними кросівками на грубій підошві. У руках вона тримала екстравагантну білу сумочку.

Ірина Білик / Instagram Ірини Білик

Волосся Білик розпустила, зробила макіяж з акцентом на червоній помаді і одягла на обличчя окуляри у стильній оправі.

"Ось іду до бабусі, несу пиріжки. А що б ви зробили, якби зустріли сірого вовка в лісі?" — написала під фото співачка, додавши хештег #діамантовашапочка.

Раніше Ірина продемонструвала ефектний аутфіт у чорному вбранні-кімоно із вишитими птахами.

Ірина Білик / Instagram Ірини Білик

Нагадаємо, Ірина Білик стала запрошеною ведучою на балконі у другому прямому ефірі шоу "Танці з зірками". Артистка разом зі своїм колишнім коханим — хореографом Дмитром Дікусаром зворушливо заспівали хіт "Нас нет".

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