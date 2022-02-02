У яскравому капелюсі та пуловері: Шерон Стоун заскочили під час прогулянки

У яскравому капелюсі та пуловері: Шерон Стоун заскочили під час прогулянки

63-річну акторку Шерон Стоун сфотографували під час прогулянки в Лос-Анджелесі.

Шерон повільно прогулювалася вулицею, коли її сфотографували репортери. Одягнута Стоун була дуже просто: у темно-синій пуловер з неглибоким V-подібним вирізом, сині укорочені джинси та зелені ботильйони на стійких підборах. Через плече на шнурку у Стоун висів мобільний телефон.

Свій повсякденний образ голлівудська зірка доповнила яскравим капелюхом червоного кольору, круглими сонцезахисними окулярами та намистом на шиї. Схоже, в такому аутфіті зірці було дуже комфортно гуляти.

Шерон Стоун / Getty Images

Нещодавно в своєму Instagram вона показувала підписникам пікантне фото, на якому позувала у спідній білизні сидячи на дивані. Фото було зроблено на тлі величезного портрету Мерілін Монро.

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