У яскравому капелюсі та пуловері: Шерон Стоун заскочили під час прогулянки

63-річну акторку Шерон Стоун сфотографували під час прогулянки в Лос-Анджелесі.
Шерон повільно прогулювалася вулицею, коли її сфотографували репортери. Одягнута Стоун була дуже просто: у темно-синій пуловер з неглибоким V-подібним вирізом, сині укорочені джинси та зелені ботильйони на стійких підборах. Через плече на шнурку у Стоун висів мобільний телефон.
Свій повсякденний образ голлівудська зірка доповнила яскравим капелюхом червоного кольору, круглими сонцезахисними окулярами та намистом на шиї. Схоже, в такому аутфіті зірці було дуже комфортно гуляти.
Нещодавно в своєму Instagram вона показувала підписникам пікантне фото, на якому позувала у спідній білизні сидячи на дивані. Фото було зроблено на тлі величезного портрету Мерілін Монро.
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