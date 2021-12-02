У яскравому кардигані і без білизни: Кріссі Тейген вийшла на прогулянку

У яскравому кардигані і без білизни: Кріссі Тейген вийшла на прогулянку

36-річна модель Кріссі Тейген потрапила під приціл папараці у Лос-Анджелесі.

Погода в Каліфорнії зовсім не зимова, одягнена Кріссі була в мініспідницю чорного кольору з паєтками та малиновий короткий кардиган, який зірка, схоже, одягла без ліфчика. А взута у чорні босоніжки на шпильках. В руках у моделі був якийсь напій у склянці з трубочкою та мобільний телефон.

Кріссі Тейген / Getty Images

У Кріссі було розпущене її коротке волосся, у вухах були великі сережки-кільця, а на обличчі гарний денний макіяж.

Кріссі Тейген зазвичай підбирає яскраві та ефектні луки для будь-яких своїх виходів. Любить демонструвати своє декольте та ноги, часто одягаючи короткі спідниці чи короткі шорти.

Кріссі Тейген / Getty Images

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