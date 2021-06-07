У яскравому кардигані і мандаринових босоніжках: стильний лук Ірини Федишин

Співачка поєднала у своєму образі вбрання і взуття яскравих кольорів.

Ірина Федишин опублікувала в Instagram світлини, на яких вона продемонструвала яскравий аутфіт.

Артистка постала у довгому помаранчевому кардигані із зелено-жовтими та сірими вставками. Під ним на зірці був світлий топ та білі джинси-скіні.

Ірина Федишин / Instagram Ірини Федишин

Вбрання Ірина скомбінувала з мандариновими босоніжками на високій платформі. Шию артистки прикрашав золотий ланцюжок. На плечі у неї висіла червона сумка.

Ірина Федишин / Instagram Ірини Федишин

Ірина зробила укладання з легкими локонами та ніжний макіяж. Позувала виконавиця з букетом троянд.

Раніше Ірина влаштувала фотосесію у секуальному чорномі вбранні зі шкіряними торочками, яке складалося з топа і коротких шортів. Топ мав цікавий виріз у зоні декольте.

Ірина Федишин / Instagram Ірини Федишин

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