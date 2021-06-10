У яскравому кардигані і велосипедках: Гейлі Бібер продемонструвала незвичайний образ

Дівчину заскочили після тренування.

Модель Гейлі Бібер сфотографували в Лос-Анджелесі, коли вона прямувала до свого автомобіля після тренування. Дівчина привернула увагу, адже поєднала у своєму спортивному образі яскравий кардиган і аксесуари. До того ж це вбрання підкреслило струнку фігуру 24-річної моделі.

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Зокрема її образ складався з чорного спортивного комплекту Set Active, кардигану у велику кольорову клітинку The Elder Statesman і зелено-жовтих кросівок Brazil Dunks від Nike.

У руці Гейлі несла сумку-шопер від екологічного бренду Cleancult, а на очах у неї були сонцезахисні окуляри від Saint Laurent. Ну і звичайно ж жоден образ Гейлі не обходиться без прикрас, цього разу вона додала до аутфітe улюблені золоті ланцюжки від ювелірного бренду Anita Ko.

Гейлі Бібер / Getty Images

До речі, на своїй сторінці в Instagram вона показала фото в ефектному купальнику з принтом "зебра" від бренду The Attico, який також поєднала з яскравим кардиганом і окулярами в оливковій оправі.

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Гейлі Бібер на вулицях Лос-Анджелеса (17 фото)

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