У яскравому кетс'юті з тісним декольте: американська співачка виступила на фестивалі у вбранні не за розміром

Глоя Бейлі з'явилася на публіці у яскравому вбранні, яке було на неї замале.

Глоя Бейлі взяла участь у фестивалі Broccoli City, який відбувся у Вашингтоні. Для виступу співачка обрала яскравий образ.

На сцені вона з'явилася у кетс'юті у кольорі кислотного лайму, яке було розшите камінням, мало прозорі вставки і пікантні вирізи.

Але вбрання Глоя обрала не за розміром. Пишний бюст Бейлі був занадто притиснутий одягом у районі декольте та й чашки ліфу кетс'юту були розташовані значно нижче, ніж груди. А на стегнах, біля ніг і ліктів були помітні складки на тканині. Крім того, тканина на ногах просвічувалася і був помітний целюліт.

Глоя Бейлі / Фото: Getty Images

Але, схоже, це анітрохи не бентежило артистку і вона залюбки демонструвала публіці свою сексуальну фігуру і пишні сідниці.

Глоя Бейлі / Фото: Getty Images

Аутфіт Глоя доповнила пишною зачіскою з кучерями, яскравим макіяжем із салатовими тінями, жовтими стразами і чорними стрілками, а також довгим блакитним манікюром із декором.

Нагадаємо, Глоя Бейлі зі своєю сестрою Голлі відвідала премію Hollywood Unlocked Impact Awards у Беверлі-Гіллз. Сестри з'явилися там у стильних образах total black.

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