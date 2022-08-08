У яскравому комбінезоні та контрастних човниках: Ребел Вілсон на світському заході

Австралійська акторка та стендап-комедіантка Ребел Вілсон у вихідні з'явилася на заході, присвяченому популярному шоу Apple TV Plus Severance.

Захід відбувався в Малібу. 42-річна Ребел обрала для свого виходу дуже яскравий аутфіт у рожевому кольорі. На ній був комбінезон із поясом, взута вона була в жовті туфлі-човники на підборах, а в руках тримала маленьку жовту сумку на короткій ручці.

Ребел Вілсон / Фото: Getty Images

Ребел зробила просту зачіску, одягла сонцезахисні окуляри, а також у неї був манікюр у світлих відтінках.

Рожевий колір дуже популярний цього літа серед знаменитостей. У рожевих шортах та блейзері ми також бачили Єву Лонгорію, яка у вихідні сходила на вечерю в один із закладів у Західному Голлівуді.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

Також у рожевому костюмі на Тайвань прилітала Ненсі Пелосі.

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