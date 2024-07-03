В яскравому комбінезоні та сорочці у вигляді карти: Сара Джессіка Паркер на зніманнях

Акторка випромінювала позитив та гарний настрій. Знімання відбувалися у новому будинку героїні серіалу.
Сара Джессіка Паркер потрапила під приціл папараці під час роботи над серіалом "І просто так…", який зараз знімають у Нью-Йорку. Шоу є продовженням "Сексу і міста" – культового серіалу, який прославив акторку.
Зірка була в той момент у блакитному комбінезоні в принт, що нагадував плями від фарби, поєднала вона його з сорочкою у вигляді карти, і гламурними туфлями на підборах.
Також Паркер зробила об'ємну зачіску та одягла намисто на шию. На обличчі вона мала легкий макіяж.
Під приціл папараці потрапила і колега Паркер - Синтія Ніксон. Актриса була у вбранні теплих помаранчевих відтінків – трикотажному поло та спідниці нижче колін, які поєднала з мюлями. У руці зірка серіалу тримала книжку про Черчилля.
А ось кількома днями раніше Паркер сфотографували під час роботи з колегою Крістін Девіс. Вони прогулювалися Нью-Йорком у гарних літніх образах, які для них підібрали стилісти серіалу.
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