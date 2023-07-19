У яскравому комбінезоні та з крокодилячою сумкою Birkin: Джей Ло заскочили дорогою до ресторану

Зірка сяяла у яскраво-червоному комінезоні з накидкою, який одягла у поєднанні з босоніжками на високій платформі, а в руках несла велику сумку Birkin із червоної крокодилячої шкіри.

Дженніфер Лопес була помічена на обіді з подругою в ресторані The Ivy, де її фотографували в компанії падчериці – 17-річної дочки Бена Аффлека – Вайолет. Після обіду співачка вирушила за меблями до Беверлі-Гіллз.

Свій ефектний лук Дженніфер доповнила червоний браслетом на зап'ясті, великими сережками-кільцями та великими сонцезахисними окулярами. Волосся вона зачесала за проділом і зібрала в низький пучок.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Днем раніше, нагадаємо, зірку сфотографували дорогою на тренування в Лос-Анджелесі. Вона була у футболці, лосинах та з сумкою Birkin. Після звістки про смерть Джейн Біркін, Лопес, ймовірно, вирішила вигуляти сумку, названу на її честь.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Нагадаємо, ми показували вам і інших зіркових шанувальниць цієї культової сумки.

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