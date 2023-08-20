У яскравому короткому вбранні та на високих підборах: Джессіка Альба сходила на інтерв'ю

Акторка Джессіка Альба з'явилася у новому образі на вулиці у Нью-Йорку. Знаменитість сфотографували після інтерв'ю на ранковій програмі Good Morning America.

На Джесіці був ефектний комплект від бренду Sergio Hudson, який складався з блейзера з "гострими" плечима та ґудзиками, а також мінісукні з декольте-серцем та оздобленням з оксамиту.

Вбрання знаменитість доповнила чорними туфлями на величезній підошві від Giuseppe Zanotti, щільними чорними колготками та великими сережками-кільцями.

Джессіка Альба / Фото: Getty Images

Сфотографували Альбу разом із акторкою Ліззі Матіс, яка була одягнена у сукню від бренду Victoria Beckham. Разом жінки вестимуть нове реалітішоу "Чесний ремонт".

Джессіка Альба та Ліззі Матіс / Фото: Getty Images

Днем раніше Джессіка продемонструвала також лук у синьому кольорі, але тоді вона була у джинсовому костюмі та на підборах Manolo Blahnik.

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