У яскравому короткому вбранні та на високих підборах: Джессіка Альба сходила на інтерв'ю

Коротким вбранням вона підкреслила стрункі ноги.
Акторка Джессіка Альба з'явилася у новому образі на вулиці у Нью-Йорку. Знаменитість сфотографували після інтерв'ю на ранковій програмі Good Morning America.
На Джесіці був ефектний комплект від бренду Sergio Hudson, який складався з блейзера з "гострими" плечима та ґудзиками, а також мінісукні з декольте-серцем та оздобленням з оксамиту.
Вбрання знаменитість доповнила чорними туфлями на величезній підошві від Giuseppe Zanotti, щільними чорними колготками та великими сережками-кільцями.
Сфотографували Альбу разом із акторкою Ліззі Матіс, яка була одягнена у сукню від бренду Victoria Beckham. Разом жінки вестимуть нове реалітішоу "Чесний ремонт".
Днем раніше Джессіка продемонструвала також лук у синьому кольорі, але тоді вона була у джинсовому костюмі та на підборах Manolo Blahnik.
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