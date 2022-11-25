У яскравому костюмі та наймоднішому кольорі сезону: Аманда Голден продефілювала Лондоном

У порівнянні з недавніми вечірніми вбраннями Аманди, цей її лук був доволі простим.

Британська теле- та радіоведуча Аманда Голоден потрапила під приціл фотографів у Лондоні після ефіру на ранковому шоу Heart Breakfast, яке веде зі своєю колегою — ексучасницею гурту The Pussycat Dolls Ешлі Робертс.

Ведуча продемонструвала цього разу яскравий образ, в якому поєднала фіолетовий та рожевий колір, що став цього сезону одним з улюблених у багатьох зірок та брендів. На Аманді був шовковий фіолетовий костюм з жакетом на одному ґудзику та класичними штанями, який вона поєднала з водолазкою та туфлями-човниками.

Образ вона доповнила сонцезахисними окулярами, макіяжем та довгим манікюром фіолетового відтінку, який поєднувався з її вбранням.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

Взагалі цей тиждень у Аманди був дуже насиченим на події, тому вона продемонструвала кілька ефектних образів, серед яких була сукня з прозорими вставками, а також ефектна сукня з одним рукавом.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

Аманда Голден / Фото: Getty Images

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