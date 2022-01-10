У яскравому костюмі та з безпритульним собакою: фіналістка "Холостяка-11" знялася у благодійному фотосеті

У яскравому костюмі та з безпритульним собакою: фіналістка "Холостяка-11" знялася у благодійному фотосеті

Юлія Бельченко показала світлини із собакою Балушою.

Фіналістка 11-го сезону шоу "Холостяк" – Юлія Бельченко "Зайка" – зворушила шанувальників в Instagram знімками з благодійної фотосесії з безпритульними тваринами "Будь у тренді! Не купуй притулки!"

Юлія Бельченко "Зайчик" / Instagram Юлії Бельченко

Дівчина позувала перед об'єктивом фотокамери, сидячи з собакою на руках. Одягнена Юля була у рожевий штанний костюм і білий топ.

Юлія Бельченко "Зайчик" / Instagram Юлії Бельченко

"Метою заходу є популяризація тренду адопції безпритульних тварин на противагу купівлі породистих і як результат зменшення величезної кількості братів наших менших на вулицях і в притулках по всій Україні.

Сайт ADOPT.ua — це платформа онлайн-оголошень про адопцію безпритульних тварин з усієї України, де можна знайти найвідданішого та найвірнішого пухнастого друга.

Ці фото з песиком Балушою було зроблено для благодійного календаря…⠀

Юлія Бельченко "Зайчик" / Instagram Юлії Бельченко

Придбавши цей календар, ви тим самим допоможете чотирилапим безпритульним стати домашніми та щасливими, адже всі кошти від продажів підуть на допомогу та адопцію", — розповіла Бельченко фоловерам.

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