Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У яскравому костюмі та з ретрозачіскою: Бібі Рекса здивувала вибором вбрання для заходу

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
76
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У яскравому костюмі та з ретрозачіскою: Бібі Рекса здивувала вибором вбрання для заходу

Бібі Рекса / Фото: Getty Images

Суворий фасон одягу вона розбавила гламурними прикрасами.

8 березня співачка Бібі Рекса відвідала захід Audacy "Leading Ladies", присвячений Міжнародному жіночому дню.

Для своєї появи на публіці в The Hardrock Cafe, де відбувався захід, Бібі з'явилася в яскравому жовтому штанному костюмі від бренду Marcell Von Berlin, вартість якого зараз становить 226 євро. Також вона одягла топ-бандо від цього бренду у колір костюма.

Доповнили образ великі сережки-люстри, які діставали майже до плечей дівчини, а також нічний макіяж із рум'янами та об'ємна зачіска у стилі 80-х.

Бібі Рекса / © Getty Images
Бібі Рекса / Фото: Getty Images

Під час заходу Бібі також виступила перед публікою.

Цей образ співачки трохи здивував, оскільки зазвичай вона одягає ефектніші луки. Нещодавно на червону доріжку вона вийшла у сукні з декольте, а також якось повторила образ Кім Кардашян.

Бібі Рекса / © Getty Images
Бібі Рекса / Фото: Getty Images
Бібі Рекса / © Associated Press
Бібі Рекса / Фото: Associated Press
Бібі Рекса / © Associated Press
Бібі Рекса / Фото: Associated Press

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
76
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація