У яскравому костюмі та з ретрозачіскою: Бібі Рекса здивувала вибором вбрання для заходу

8 березня співачка Бібі Рекса відвідала захід Audacy "Leading Ladies", присвячений Міжнародному жіночому дню.

Для своєї появи на публіці в The Hardrock Cafe, де відбувався захід, Бібі з'явилася в яскравому жовтому штанному костюмі від бренду Marcell Von Berlin, вартість якого зараз становить 226 євро. Також вона одягла топ-бандо від цього бренду у колір костюма.

Доповнили образ великі сережки-люстри, які діставали майже до плечей дівчини, а також нічний макіяж із рум'янами та об'ємна зачіска у стилі 80-х.

Бібі Рекса / Фото: Getty Images

Під час заходу Бібі також виступила перед публікою.

Цей образ співачки трохи здивував, оскільки зазвичай вона одягає ефектніші луки. Нещодавно на червону доріжку вона вийшла у сукні з декольте, а також якось повторила образ Кім Кардашян.

Бібі Рекса / Фото: Getty Images

Бібі Рекса / Фото: Associated Press

Бібі Рекса / Фото: Associated Press

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