У яскравому костюмі від Ralph Lauren: стильну Джей Ло заскочили біля танцювальної студії

Дженніфер Лопес вже повернулася з подорожі, яку провела зі своїм новоспеченим чоловіком Беном Аффлеком у Парижі.

Вчора 53-річну співачку сфотографували біля танцювальної студії у Лос-Анджелесі, де Джен зазвичай проводить репетиції.

Зірка мала дуже яскравий вигляд і була одягнена в спортивні штани Polo Ralph Lauren, худі того ж бренду і взута в кросівки Nike. Аутфіт Лопес доповнила смарагдовою сумкою Birkin, великими сонцезахисними окулярами у червоній оправі, а також великими сережками-кільцями.

Дженніфер зібрала волосся в пучок, зробила світлий манікюр, а з прикрас одягла кілька каблучок, зокрема і свою весільну обручку, а також золотий годинник виблискував у неї на зап'ястя.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали вам про улюблені сумки суперзірки, серед яких більшість – це аксесуари Birkin від бренду Hermes.

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