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У яскравому костюмі, як у Лохан: Кейт Волш повторила образ колеги-акторки на заході

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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106
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У яскравому костюмі, як у Лохан: Кейт Волш повторила образ колеги-акторки на заході

Кейт Уолш / Фото: Getty Images

У однакових вбраннях знаменитості з'являються досить часто.

Голлівудська актриса Кейт Волш в останні кілька тижнів активно відвідує розважальні шоу, де дає інтерв'ю та розповідає про свою роль у серіалі "Емілі в Парижі". Для виходів на публіку зірка вибирає стильне вбрання, але один із її останнів образів, для акції "Маленький Париж" у Нью-Йорку, ми вже бачили раніше. Кейт одягла брючний костюм від бренду Akris — це яскраве вбрання, що складається з картатого жакету та штанів-кльош. У комплект також входила водолазка такого самого дизайну, що й костюм.

Кейт Уолш / © Getty Images
Кейт Уолш / Фото: Getty Images

Нещодавно в такому ж костюмі на публіці з'явилася актриса Ліндсей Лохан. Зірка побачила світ після трирічної перерви в кар'єрі, щоб презентувати свій новий комедійний різдвяний фільм "Незабутнє Різдво".

Але як бачимо, на відміну від Ліндсей, Кейт доповнила образ тренчем та зеленою сумкою із короткою ручкою.

Ліндсі Лохан / © Getty Images
Ліндсі Лохан / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
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