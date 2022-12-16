У яскравому костюмі, як у Лохан: Кейт Волш повторила образ колеги-акторки на заході

У однакових вбраннях знаменитості з'являються досить часто.

Голлівудська актриса Кейт Волш в останні кілька тижнів активно відвідує розважальні шоу, де дає інтерв'ю та розповідає про свою роль у серіалі "Емілі в Парижі". Для виходів на публіку зірка вибирає стильне вбрання, але один із її останнів образів, для акції "Маленький Париж" у Нью-Йорку, ми вже бачили раніше. Кейт одягла брючний костюм від бренду Akris — це яскраве вбрання, що складається з картатого жакету та штанів-кльош. У комплект також входила водолазка такого самого дизайну, що й костюм.

Кейт Уолш / Фото: Getty Images

Нещодавно в такому ж костюмі на публіці з'явилася актриса Ліндсей Лохан. Зірка побачила світ після трирічної перерви в кар'єрі, щоб презентувати свій новий комедійний різдвяний фільм "Незабутнє Різдво".

Але як бачимо, на відміну від Ліндсей, Кейт доповнила образ тренчем та зеленою сумкою із короткою ручкою.

Ліндсі Лохан / Фото: Getty Images

Чий образ вам сподобався? Залишіть свою реакцію, проголосувавши нижче.

Читайте також: