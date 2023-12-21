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У яскравому купальнику: 57-річна Сальма Гаєк продемонструвала струнке тіло на відпочинку

У яскравому купальнику: 57-річна Сальма Гаєк продемонструвала струнке тіло на відпочинку

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
253
Час на прочитання
1 хв
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У яскравому купальнику: 57-річна Сальма Гаєк продемонструвала струнке тіло на відпочинку

Сальма Гаєк

Акторка на своєму прикладі доводить, що вік – це лише цифри у паспорті.

Сальма Гаєк поділилася з фоловерами гарною світлиною з відпочинку у теплих краях.

Акторка позувала біля кам'яної стіни у жовтому купальнику з квітковим принтом і вузлами на плавках. Сальма продемонструвала струнку підтягнуту фігуру. Вона має просто неймовірний вигляд.

Сальма Гаєк / ©
Сальма Гаєк

Волосся Гаєк зібрала у низький хвіст, одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри і завершила пляжний лук червоним педикюром.

Нагадаємо, на червоній доріжці галаконцерту у Музеї кіноакадемії Сальма Гаєк сяяла у шовковій сукні перлинного кольору, яка мала дуже ефектне декольте.

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Дата публікації
Перегляди
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