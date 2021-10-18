У яскравому купальнику і капелюсі: учасниця "Холостяка-11" відсвяткувала день народження у Дубаї

У яскравому купальнику і капелюсі: учасниця "Холостяка-11" відсвяткувала день народження у Дубаї

Катерина Жук похизувалася стрункою фігурою на відпочинку в ОАЕ.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" — Катерина Жук, днями відсвяткувала свій день народження. Святкувати дівчина поїхала в ОАЕ.

В Instagram Катя опублікувала світлини з Дубая. На них красуня позує у затоці у суцільному фіолетовому купальнику з американською проймою. Пляжний лук вона доповнила капелюхом.

Катерина Жук/Instagram ekaterina_zhukk

Жук похизувалася сексуальною фігурою і стрункими ногами.

Катерина Жук/Instagram ekaterina_zhukk

"Свій день народження я традиційно святкую в іншій країні. Найкращий подарунок для мене — це подорож, тому що це єдина річ у світі, купуючи яку, стаєш багатшим. Дякую кожному за привітання!", — написала Катерина.

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