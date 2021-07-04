У яскравому купальнику і з сином: Маша Єфросиніна показала кадри з відпустки

У яскравому купальнику і з сином: Маша Єфросиніна показала кадри з відпустки

Маша Єфросиніна з друзями і сином вирушила у відпустку і ділиться з підписниками красивими кадрами.

Відпочиває знаменитість в турецькому Кемері, зупинилася в готелі NG Phaselis Bay. Маша показала фотографії, на яких зображена на м'якому дивані на фоні моря разом з сином Олександром, якому в серпні виповниться 7 років.

Марія в яскравому купальнику, що складається з топа і плавок і сонцезахисних окулярах, а її син в такого самого кольору шортах. Маша жартівливо підписала фото: "Дабл дрес з #мужчинамоеймечты".

(гортайте фото праворуч)

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Також Маша показала, як зі своєю найкращою подругою Ольгою Балабан і сином Олександром вони плавають в басейні. Маша пише в підписі:

"З Льоліком @olbalaban ми дружимо більше 20 років. Вона хрещена Сані і взагалі моє все (про це якось розповім детальніше). І ось нещодавно ми з нею виявили, що ніколи не відпочивали разом! Ситуація терміново виправлена".

(гортайте фото праворуч)

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