У яскравому купальнику на африканському пляжі: "Холостячка" Злата Огнєвіч продемонструвала струнку фігуру

Артистка у рожевому бікіні позувала на пляжі.
Головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" – Злата Огнєвіч – опублікувала в Instagram нові світлини зі своєї відпустки в Африці.
На пляжі співачка не лише приймає сонячні ванни, а й фотографується. Зірка позувала у стильному рожевому купальнику із чорними вставками.
Злата з різних ракурсів продемонструвала струнку та сексуальну фігуру.
Крім того, Огнєвіч похизувалася тимчасовими татуюваннями на тілі.
Пляжний лук вона доповнила окулярами. На її обличчі не було макіяжу. Синій манікюр завершив її аутфіт.
"Я складаюсь з манго і океану індійського, плечі обвітрені, а в душі — Акуна Матата. Запам'ятала слово красиве Malaíka, на суахілі означає "Ангел", тепер так відрекомендовуюсь всім на Занзібарі. Ще багато всього нового запам'ятала і відкрила нове в собі, для себе", — написала Злата у дописі.
Раніше артистка показала фото у білій сорочці та оливкових штанах, яке вона зробила у закладі у Занзібарі.
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