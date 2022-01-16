У яскравому купальнику на африканському пляжі: "Холостячка" Злата Огнєвіч продемонструвала струнку фігуру

Артистка у рожевому бікіні позувала на пляжі.

Головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" – Злата Огнєвіч – опублікувала в Instagram нові світлини зі своєї відпустки в Африці.

На пляжі співачка не лише приймає сонячні ванни, а й фотографується. Зірка позувала у стильному рожевому купальнику із чорними вставками.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Злата з різних ракурсів продемонструвала струнку та сексуальну фігуру.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Крім того, Огнєвіч похизувалася тимчасовими татуюваннями на тілі.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Пляжний лук вона доповнила окулярами. На її обличчі не було макіяжу. Синій манікюр завершив її аутфіт.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

"Я складаюсь з манго і океану індійського, плечі обвітрені, а в душі — Акуна Матата. Запам'ятала слово красиве Malaíka, на суахілі означає "Ангел", тепер так відрекомендовуюсь всім на Занзібарі. Ще багато всього нового запам'ятала і відкрила нове в собі, для себе", — написала Злата у дописі.

Раніше артистка показала фото у білій сорочці та оливкових штанах, яке вона зробила у закладі у Занзібарі.

Читайте також: