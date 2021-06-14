У яскравому міні і на шпильках: Алессандра Амбросіо сходила в казино

Супермодель продемонструвала яскравий лук.

40-річна бразильська супермодель Алессандра Амбросіо влаштувала собі яскравий вікенд. Компанію їй склав бойфренд — манекенник Річард Лі.

Для святкування дня народження Річарда вони вирушили до Лас-Вегасу. Для походу в казино Алессандра вибрала яскравий лук. Вона вдягла жакет і мініспідницю кольору фуксії, які доповнила бірюзовими босоніжками на шпильках і жовтою сумкою через плече. Вбрання ефектно підкреслило довгі ноги зірки.

Схоже, це улюблена сумка моделі, ми вже бачили її з нею. Але тоді Амбросіо поєднувала її зі спортивним комплектом від Alo Yoga.

Алессандра Амбросіо / Getty Images

Також бразилійка показала спільні фото з бойфрендом. На них Альо позувала в чорному купальнику, яскравій мініспідниці і силіконових босоніжках.

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