У яскравому міні: провокаційна 54-річна американська акторка показала труси на прем'єрі фільму

Американська акторка китайського походження Бай Лін обожнює бути в центрі уваги публіки і фотографів.
Провокаційна Бай Лін відвідала днями прем'єру фільму Venus as a Boy в Лос-Анджелесі. Там знаменитість не залишилася непоміченою.
Акторка, яка обожнює епатувати публіку своїми провокаційними луками, і цього разу здивувала своїм вбранням.
Бай постала перед камерами у жовтому костюмі з чорним принтом у вигляді каліграфії. Вбрання складалося з кроптопа, який чудово підкреслив її пишний бюст, і мініспідниці, з-під якої стирчали чорні труси.
Лін із задоволенням демонструвала на камеру свою білизну. Мабуть, акторка захотіла підтримати тренд, коли зіркові красуні виблискують трусами на червоних доріжках і світських заходах.
Бай показала на камеру не лише труси, але й татуювання на спині у вигляді пантери.
Волосся зірка зібрала в високий пучок, випустивши одне пасмо, і зробила макіяж з чорними стрілками і червоною помадою.
На плечі у неї висіла жовта сумка-скриня на ланцюжку з написом Call me. Червоні босоніжки на платформі і шпильках завершили яскравий аутфіт Лін.
Раніше Бай показала оголені груди під час прогулянки у Лос-Анджелесі.
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