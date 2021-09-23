У яскравому міні: провокаційна 54-річна американська акторка показала труси на прем'єрі фільму

У яскравому міні: провокаційна 54-річна американська акторка показала труси на прем'єрі фільму

Американська акторка китайського походження Бай Лін обожнює бути в центрі уваги публіки і фотографів.

Провокаційна Бай Лін відвідала днями прем'єру фільму Venus as a Boy в Лос-Анджелесі. Там знаменитість не залишилася непоміченою.

Акторка, яка обожнює епатувати публіку своїми провокаційними луками, і цього разу здивувала своїм вбранням.

Бай постала перед камерами у жовтому костюмі з чорним принтом у вигляді каліграфії. Вбрання складалося з кроптопа, який чудово підкреслив її пишний бюст, і мініспідниці, з-під якої стирчали чорні труси.

бай Лін / Getty Images

Лін із задоволенням демонструвала на камеру свою білизну. Мабуть, акторка захотіла підтримати тренд, коли зіркові красуні виблискують трусами на червоних доріжках і світських заходах.

Бай показала на камеру не лише труси, але й татуювання на спині у вигляді пантери.

бай Лін / Getty Images

Волосся зірка зібрала в високий пучок, випустивши одне пасмо, і зробила макіяж з чорними стрілками і червоною помадою.

На плечі у неї висіла жовта сумка-скриня на ланцюжку з написом Call me. Червоні босоніжки на платформі і шпильках завершили яскравий аутфіт Лін.

бай Лін / Getty Images

Раніше Бай показала оголені груди під час прогулянки у Лос-Анджелесі.

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