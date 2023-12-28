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В яскравому пальті з геометричним орнаментом: американська співачка в об'єктивах папараці

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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В яскравому пальті з геометричним орнаментом: американська співачка в об'єктивах папараці

Brandy / Фото: Getty Images

Brandy продемонструвала стильний варіант луку.

Американська співачка Brandy потрапила до об'єктивів папараці на вулицях Нью-Йорка. Дівчина мала стильний і яскравий вигляд.

На ній було різнокольорове пальто з геометричним орнаментом і блакитним кучерявим екохутром на комірі і манжетах. Підперезалася зірка таким самим поясом.

Brandy / © Getty Images
Brandy / Фото: Getty Images

Під верхнім одягом на Brandy була блакитна вкорочена водолазка і світлі штани-кльош. Свій лук вона доповнила гостроносими туфлями. Артистка зробила гарну зачіску з локонами, ніжний макіяж, довгий нюдовий манікюр і прикрасила вуха сережками у вигляді великих сердечок.

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Дата публікації
Перегляди
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