У яскравому плащі та мюлях: ефектну Софію Вергару заскочили дорогою на роботу

Софія Вергара потрапила під приціл фотографів, коли знову прямувала на знімання проєкту America Got Talent. Вісімнадцятий сезон шоу зараз знімають у Пасадені.

50-річна Софія продемонструвала два різні образи. Вона була в неоновому яскравому плащі, укорочених світло-блакитних джинсах та пудрових мюлях на підборах. У руках тримала улюблену сумку від Christian Dior.

Вергара розпустила своє довге пряме волосся і розчесала його за проділом. Зробила макіяж і одягла великі сонцезахисні окуляри у леопардовій оправі. На пальці у неї виблискувала каблучка з діамантів, а нігті були нафарбовані світлим лаком.

Софія Вергара / Фото: Getty Images

Також Софія Вергара продемонструвала інший образ у корсеті розшитому камінням та синіх широких штанах із високою талією. На ній тоді були інші сонцезахисні окуляри в принтованій оправі, на зап'ясті було кілька браслетів і на пальці виблискувала каблучка.

Софія Вергара / Фото: Getty Images

Минулого разу на знімання Вергара приїхала в чорній сукні-міді з квітковим принтом, поверх якої накинула бежевий тренч і підібрала йому до тону босоніжки на платформі і високих підборах.

Софія Вергара / Фото: Getty Images

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