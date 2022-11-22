У яскравому пуховику від українського бренду: Емілі Ратаковскі прогулялася із собакою

Після розлучення з чоловіком Себастьяном Бір-Маклардом Емілі Ратаковскі залишила у себе їхнього спільного собаку – пса Коломбо. Днями модель потрапила під приціл фотографів під час прогулянки.
Ратаковскі одягла яскраво-червоний пуховик від українського бренду IENKI IENKI, який з'явився у її гардеробі ще 2020 року. Схожий фасоном пуховик, але з нової колекції, на сайті бренду коштує понад 54 тисячі гривень.
До пуховика, під який модель одягла білу плюшеву кофту з капюшоном Емілі підібрала сині штани-кльош і кросівки New Balance. Зірка йшла і розмовляла телефоном, а собаку вела на повідці.
Раніше Емілі Ратаковскі часто виходила на прогулянку із собакою та з чоловіком і сином Сильвестром. Але зараз, мабуть, впоратися з великим собакою та візком однією рукою, мабуть, моделі складно. Або вона просто вирішила прогулятися на самоті.
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