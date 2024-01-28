У яскравому шарфі і з особливим собакою на повідку: Наомі Воттс під прицілом папараці в Нью-Йорку

Зірка культових фільмів "Малхолланд Драйв" та "Дзвінок" — 55-річна Наомі Воттс — потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку, коли вийшла на прогулянку зі своїм собакою. Акторку помітили у престижному районі Трайбека.

На Наомі було світле пальто, яке вона носила розстебнутим, проста футболка та кеди. Яскравим акцентом цього лаконічного образу став дуже довгий вовняний шарф у яскраву смужку.

Також акторка зібрала волосся у низький хвіст, одягла великі сонцезахисні окуляри у темній оправі.

Наомі Воттс / Фото: Getty Images

Маленький песик Наомі йшов слухняно поряд на червоному повідку. Це дівчинка і її звуть Іззі та історія її появи в сім'ї акторки досить зворушлива, оскільки собака раніше жила у притулку в Техасі. Після ураганом Гарві тварин з притулку перевезли, щоб звільнити місце для постраждалих тварин і опікувалася ними тепер організація Home For Good Dog Rescue й намагалася знайти сім'ю.

Допомогти прилаштувати Іззі вирішили у шоу Live! з Kelly & Ryan. Колишній партнер Воттс — актор Лів Шрайбер — брав участь у цій програмі і під час знымань "усиновив" двох однакових собак. Одного вихованця він узяв собі, а другого Наомі та їхнім спільним синам.

Врятована собака тепер дуже часто з'являється на знімках папарацці, коли акторка її вигулює, а також на її сторінці в Instagram.

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