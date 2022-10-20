У яскравому штанному костюмі: ефектна Кейт Гадсон на прем'єрі фільму в Мадриді

У фільмі 43-річна Гадсон зіграла разом із Денієлом Крейгом. А на червоній доріжці в Мадриді з'явилася у неоново-зеленому штанному костюмі від Gabriela Hearst, вартістю 2635 доларів.

Кейт Гадсон, режисер Раян Джонсон, Деніел Крейг, Джанель Моне, Едвард Нортон та продюсер Рем Бергман / Фото: Getty Images

Двобортний жакет Кейт доповнила бежевим топом, декількома золотими прикрасами на шиї, зокрема і з ланцюжком, на якому написані імена дітей акторки, та лаконічними сережками у вухах. Біляве волосся зірки було розпущене, а макіяж на обличчі був дуже легким. Також Гадсон мала манікюр з блискучим лаком на нігтях і кілька каблучок на пальцях.

Раніше у сукні з фігурним декольте та баскою Кейт Гадсон відвідувала показ фільму в Лондоні, де з'явилася у двокольоровій сукні від бренду Christian Siriano з круїзної колекції 2023. Верх вбрання був виконаний у формі серця і не мав бретельок, а ось декольте прикрашав фігурний виріз.

Кейт Гадсон / Фото: Getty Images

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