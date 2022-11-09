У яскравому штанному костюмі: скандальна Ліндсі Логан прийшла на токшоу, де розповіла про свою нову роль

Ця картина стане першою для акторки після 3-річної перерви у кар'єрі.

Нещодавно зірка 90-х і двотисячних Ліндсі Лохан повернулася в кіно. Акторка зіграє головну роль у різдвяній комедії "Закоханість у Різдво", яка вийде на Netflix.

З цього приводу рудоволоса скандалістка стала активно з'являтися на різних шоу. Наприклад, учора, 8 листопада, її сфотографували дорогою на знымання в программі "Доброго ранку, Америка".

На Ліндсі був дуже яскравий багатобарвний штанний костюм від бренду Akris, який вона доповнила такою ж картатою водолазкою, великими круглими сережками, високими підборами та сумкою на ланцюжку.

Ліндсі Лохан / Фото: Getty Images

Сюжет фільму розповість про нещодавно заручену, розбещену спадкоємицю готелю, яка потрапляє в аварію, катаючись на лижах і в неї трапляється повна амнезія. Героїня опиняється під опікою красивого робітника-власника будиночка та його дочки.

Читайте також: