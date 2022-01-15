У яскравому светрі та лосинах: зірка Victoria's Secret Сара Сампайо під прицілом папараці

Після відпустки модель повернулася до регулярних тренувань.

Португальська топмодель Сара Сампайо, яка від 2015 року співпрацює з білизняним брендом Victoria's Secret, захопилася йогою. Часто модель бачать після тренування, на яке вона, до речі, ходить разом із зірковими подругами-моделями Беллою Хайді та Гейлі Бібер.

Вчора папараці сфотографували Сару, коли вона йшла до своєї машини. На дівчині були чорні лосини, кросівки та видовжений червоно-рожевий светр із принтом. На обличчі модель не мала макіяжу, а образ доповнила лише сумкою на довгій ручці та сонцезахисними окулярами.

Сара Сампайо / Getty Images

У руках Сампайо несла телефон і склянку для води, а ось на зап'ясті у неї була популярна зараз гумка для волосся скранч.

Сара Сампайо / Getty Images

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