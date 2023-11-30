У яскравому та строгому вбранні: Наталі Портман продемонструвала нові образи під час презентації фільму

Акторка продовжує промоцію фільму зі своєю участю.
Голлівудська зірка відвідала черговий фотокол стрімінгу Netflix, який цього разу минув у Нью-Йорку. Захід відбувся на честь показу фільму "Травень, грудень", у якому вона зіграла з Джуліанною Мур.
Перед камерами Портман спочатку з'явилася у строгому вбранні чорного кольору від Модного дому Dior, в якому поєднала трикотажну кофту з рукавами-ліхтариками та V-подібним декольте, а також чорні штани із заниженою талією.
Також акторка одягла знамениті слінгбеки від бренду із білими бантами.
Потім Наталі помітили на вулиці. Акторка в яскравих малинових штанах прямувала на інтерв'ю. Поєднала вона їх з лаконічним чорним пальто, шарфом та рукавичками.
А ще зовсім нещодавно Портман демонструвала під час презентації цього фільму два красиві образи: у мініспідниці та червоній сукні у квітковий принт.
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