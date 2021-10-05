У яскравому трикотажному луці: Надя Дорофєєва салатовими мінішортами підкреслила стрункі ноги

Співачка похизувалася трендовою обновкою і новою зачіскою.

Надя Дорофєєва не втомлюється демонструвати фоловерам в Instagram свої нові стильні образи.

Цього разу співачка показала яскравий ефектний лук, в якому вона постала у новому фотозніманні.

На Наді був трикотажний зелений костюм. До речі, трикотаж — нині тренд сезону. Вбрання складалося із кардигану з ґудзиками і мінішортів. Шорти ідеально підкреслили її стрункі ноги.

Надя Дорофєєва / Instagram Наді Дорофєєвої

Аутфіт Дорофєєва доповнила чорними капроновими колготами і чорними шкіряними черевиками на грубій підошві.

Надя Дорофєєва / Instagram Наді Дорофєєвої

Співачка також показала, який в цих шортах має виглядає її п'ята точка. Чудовий вигляд!

Надя Дорофєєва / Instagram Наді Дорофєєвої

Крім того, Надя продемонструвала свій новий колір волосся — вона пофарбувалася у темніший відтінок.

"Увага, шановні підписники! Мій загін, який ви ще не знаєте. Я боюся під'їздів. Заходжу до них тільки тоді, коли біля дверей нікого немає, потім біжу, ніби мене хтось переслідує і нервово тисну кнопку ліфту, він же так точно швидше приїде! Ну а в такому вбранні ви мене у своєму під'їзді точно не побачите", — написала під фото артистка.

Раніше Надя показала свій сценічний образ з турецьких гастролей. Вона виступала у прозорому костюмі з синім принтом, який складався з кроптопа і штанів. Крізь вбрання просвічувалась чорна спідня білизна артистки. На одній руці у неї висіла чорно-біла картата сорочка.

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