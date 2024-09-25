У яскравому вбранні і кедах від Dolce & Gabbana: Ярослава Магучіх похизувалася стильним луком на відпочинку

Українська легкоатлетка і чемпіонка Олімпійських ігор-2024 у красивому образі від італійського Дому моди повечеряла на пірсі.
Ярослава Магучіх поділилася в Instagram новими світлинами з відпочинку у теплих краях. Вона також розповіла, чим там займалася.
На фото, зроблених на пірсі, спортсменка продемонструвала стильний яскравий образ від бренду Dolce & Gabbana. Ярослава постала у костюмі з різнокольоровим принтом, який складався з топу і довгої вільної спідниці.
Вбрання вона скомбінувала з яскравими кедами.
Магучіх розпустила волосся і була без макіяжу на обличчі. Вона мала милий і гарний вигляд.
"На відпочинку ми:
- багато їли
- їли дуже-дуже багато
- не вилазили з води і наносили 3 шари spf
- вчили румбу і зумбу
- спробували всі водні розваги
- вигулювали всі 12 луків, які весь змагальний сезон чекали на свій зірковий час - і навіть виходили на розминку, бо спорт надихає, а потім сіли у літак і повернулись в осінь", – написала спортсменка у дописі.
Нагадаємо, раніше Ярослава Магучіх виклала знімки, на яких продемонструвала аутфіт у білій сукні з мереживом і панамці.
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