У яскравому вбранні і кедах від Dolce & Gabbana: Ярослава Магучіх похизувалася стильним луком на відпочинку

Українська легкоатлетка і чемпіонка Олімпійських ігор-2024 у красивому образі від італійського Дому моди повечеряла на пірсі.

Ярослава Магучіх поділилася в Instagram новими світлинами з відпочинку у теплих краях. Вона також розповіла, чим там займалася.

Ярослава Магучіх/Instagram Ярослави Магучіх

На фото, зроблених на пірсі, спортсменка продемонструвала стильний яскравий образ від бренду Dolce & Gabbana. Ярослава постала у костюмі з різнокольоровим принтом, який складався з топу і довгої вільної спідниці.

Ярослава Магучіх/Instagram Ярослави Магучіх

Вбрання вона скомбінувала з яскравими кедами.

Ярослава Магучіх/Instagram Ярослави Магучіх

Магучіх розпустила волосся і була без макіяжу на обличчі. Вона мала милий і гарний вигляд.

Ярослава Магучіх/Instagram Ярослави Магучіх

"На відпочинку ми:

багато їли

їли дуже-дуже багато

не вилазили з води і наносили 3 шари spf

вчили румбу і зумбу

спробували всі водні розваги

вигулювали всі 12 луків, які весь змагальний сезон чекали на свій зірковий час - і навіть виходили на розминку, бо спорт надихає, а потім сіли у літак і повернулись в осінь", – написала спортсменка у дописі.

Нагадаємо, раніше Ярослава Магучіх виклала знімки, на яких продемонструвала аутфіт у білій сукні з мереживом і панамці.

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