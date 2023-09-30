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У яскравому вбранні і з синьо-жовтою сережкою з пір'я: красивий образ Катерини Бужинської

У яскравому вбранні і з синьо-жовтою сережкою з пір'я: красивий образ Катерини Бужинської

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
203
Час на прочитання
1 хв
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У яскравому вбранні і з синьо-жовтою сережкою з пір'я: красивий образ Катерини Бужинської

Катерина Бужинська/Facebook Катерини Бужинської

Співачка потішила фоловерів новою світлиною.

Катерина Бужинська любить показувати підписникам свої розкішні луки. Ось і цього разу зірка поділилася в Instagram новим красивим знімком, на якому постала в яскравому аутфіті.

Співачка позувала у жовтому вбранні з лелітками. У неї була зачіска з локонами і насичений макіяж очей. Образ Катерина доповнила великою синьо-жовтою моносережкою з пір'я, яка додала її луку ефектності.

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської
Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Нагадаємо, раніше Катерина Бужинська розкішною червоною сукнею з декольте та рюшами підкреслила сексуальну фігуру.

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Дата публікації
Перегляди
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