У яскравому вбранні кольору фуксії: Селена Гомес з'явилася на зніманнях у вбранні за 450 євро

Очікується, що четвертий сезон вийде 27 серпня.
У США, у місті Нью-Йорку, продовжується робота над четвертим сезоном комедійно-детективного серіалу "Вбивства в одній будівлі" від Hulu. Деякі сцени серіалу знімаються на вулиці, тож головні герої регулярно потрапляють під приціл папараці.
Однією зі зірок цього серіалу є акторка та співачка Селена Гомес і під час роботи її заскочили у яскравому вбранні. На знаменитості була сукня кольору фуксії від бренду Rebecca Vallance з декором із тюлю, об'ємними рукавами та відкритою спиною.
Вартість такого вбрання зараз становить 449 євро, а згідно з сайтом бренду, воно натхнене гламурними персонажами Нью-Йорка 1970-х років.
Доповнила Селена цей лук золотими сережками, високою зачіскою-пучком, сонцезахисними окулярами Linda Farrow, а також гламурними золотистими туфлями з бантами.
Ймовірно, у новому сезоні цього популярного шоу ми побачимо багато цікавого та несподіваного, адже також під приціл папараці у той день потрапила ще одна акторка – Меріл Стріп. Вона приєдналася до акторського складу "Вбивства в одній будівлі" у третьому сезоні.
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