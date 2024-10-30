У яскравому вбранні кольору моркви: супермодель Гайді Клум під прицілом папараці в Нью-Йорку

Вона вибрала для свого виходу на публіку оригінальний костюм, який зробив веселышим сірий нью-йоркський день.
51-річна німецька супермодель Гайді Клум прогулялася вулицею у Нью-Йорку. Вона вже готується до Геловіна, тому прибула до цього міста, де відбудеться її грандіозна зіркова вечірка.
Зірку помітили, коли вона йшла на фотосесію до Емпайр-стейт-білдинг. Гайді була одягнена яскраво та ефектно, адже обрала для заходу оригінальний костюм кольору моркви. Він включав жакет з величезними рукавами-буфами та прямі класичні штани. Це вбрання Клум доповнила чорною водолазкою, золотими сережками, а також гламурними аксесуарами — маленькою квадратною сумкою зі стразами та туфлями на підборах.
Також вона зробила яскравий макіяж, укладання з легкими кучерями і улюблений довгий червоний манікюр.
Фотосесія відбулася напередодні Геловіна і щороку на це свято модель огадує "божевільні" костюми. Що вигадала вона цього разу поки що залишається загадкою, але немає сумнівів, що її костюм буде особливим та креативним.
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