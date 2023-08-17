У яскравому вбранні з баскою: акторку Джесіку Альбу сфотографували папараці

Вона одягла під це вбрання туфлі в тон від бренду, який прославив серіал "Секс і місто".
Акторка Джессіка Альба продемонструвала свій гарний смак і струнку фігуру, коли її помітили папараці у центрі Нью-Йорка. На знаменитості було дуже яскраве вбрання від бренду Altuzarra.
На перший погляд може здатися, що це сукня, але насправді на Джесіці був комплект з топу з баскою, опущеною лінією плеча та складками, який вона поєднала зі спідницею довжини міді від цього ж бренду.
Також у цей образ Альба додала сумку з короткою ручкою та трендові мюлі з гострим мисом та пряжкою від культового взуттєвого бренду Manolo Blahnik. Волосся вона уклала у легкі хвилі і зробила макіяж.
Загальна вартість вбрання зірки становить майже 3 тисячі євро.
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