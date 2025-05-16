У її луку не вистачає спідниці: Барбара Палвін із чоловіком потрапили під приціл папараці в Каннах

Ділан Спроус та Барбара Палвін / © Getty Images

Реклама

Екс«ангел» Victoria’s Secret Барбара Палвін та її чоловік, актор Ділан Спроус, потрапили під приціл фотографів під час Канського кінофестивалю у Франції.

Барбара була в чорному короткому пальті з хутряним оздобленням на комірі, чорних колготах і мініатюрних мереживних шортах, поєднуючи аутфіт із взуттям на високих підборах. Дивлячись на лук моделі складається враження, що вона забула одягнути спідницю. Але, ні, швидше за все, Палвін просто вирішила привернути увагу до їхньої пари папараці. В руках дівчина тримала шкіряну сумку на короткій ручці, волосся Барбара розпустила, зробила легкий макіяж та манікюр у світлому відтінку.

Ділан Спроус і Барбара Палвін / © Getty Images

Її чоловік Ділан був одягнений у чорний смокінг, білу сорочку та взутий у чорні шкіряні туфлі. Чоловік помітно змінився від того часу, як вони з Барбарою одружилися 2023 року.

Реклама