У її сукні було 800 тисяч намистин та 2900 торочок: норвезька акторка приголомшила образом від Louis Vuitton

Ренате Реінсве / © Associated Press

Ренате Рейнсве була номінована на цьогорічну премію «Золотий глобус» за головну жіночу роль у драматичному фільмі «Сентиментальна цінність». У картині вона зіграла з Ель Феннінг та Стелланом Скарсгардом.

Перед появою на одній із головних світських подій року акторка об’єднала зусилля з дизайнером Ніколя Геск’єром з Модного дому Louis Vuitton, який створив для неї лаконічну зовні, але дуже складні у виконанні сукню.

Вбрання акторки було сріблястим, мало архітектурний ліф і довгу спідницю. Верхня частина сукні акторки була прикрашена торочкою для скої майстри ательє Louis Vuitton використали понад 800 тисяч трубчастих намистин. Всього у сукні налічувалося близько 2900 торочок.

Враховуючи обсяг ручної роботи для цієї сукні — вона є справжнім витвором кравецького мистецтва. Команді бренду знадобилося понад 2840 годин, щоб втілити сукню у життя — від ескізу до реальності.

«Це магія, і моя найулюбленіша сукня», — сказала Рейнсве Vogue. «І це справді щось означає».

Також додаткового гламуру образу акторки додали ювелірні вироби Boucheron, лаконічна зачіска з розпущеним волоссям та простий макіяж, який лише підкреслював красу Ренате.