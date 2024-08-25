У юркому барбі-образі: акторка Джессіка Альба сходила на ранкове шоу

Вона мала яскравий та незвичний вигляд у цьому костюмі.

Акторка та бізнесвумен Джессіка Альба продовжує просувати своє нове реаліті Honest Renovations про ремонт, тому відвідує різні інтерв'ю та шоу. У межах промо-туру вона також прибула до Флориди, де відвідала ранкову програму "Прокинься, Америка!".

Альба для інтерв'ю одягла яскраво-рожеве вбрання у стилі ляльки Барбі, яке складалося з топу з баскою та декольте, а також широких штанів.

Носила цей оригінальний костюм вона у поєднанні з білими туфлями на підборах, а також великими сережками-кільцями у вухах. Волосся вона уклала у легкі локони і зробила легкий макіяж.

Джессіка Альба / Фото: Getty Images

Декількома днями раніше Джессіка продемонструвала подібний стильний лук — рожеве вбрання від Monique Lhuillier, яке вона носила в поєднанні з сумкою від Alaia і взуттям на високій платформі від Saint Laurent.

Джессіка Альба / Фото: Getty Images

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