У жакардовій сукні з V-подібним вирізом: Різ Візерспун отримала нагороду у Лондоні
Акторка побувала на премії «Жінка року».
Різ Візерспун відвідала церемонію вручення премії «Жінка року» журналу Harper’s Bazaar 2025, яка відбулася у Лондоні. Акторка отримала нагороду у номінації Cultural Icon — звання, яке відображає її багаторічний внесок у кіно, продюсування і постійну роботу у напрямку захисту жінок.
На захід Різ одягла сукню міді з жакарду з ефектом клоке і з квітковим мотивом з колекції Givenchy by Sarah Burton весна 2026 року. Вбрання мало бретельки, V-подібний виріз та асиметричний поділ. У ньому поєдналися чорний, білий, синій і зелений кольори.
Аутфіт Візерспун доповнила чорними лакованими гостроносими туфлями на шпильках. У неї було акуратне укладання, макіяж із кораловою помадою та нюдовий манікюр. Вуха зірка прикрасила довгими сережками, а руки — браслетом і каблучкою з діамантами.
Нагадаємо, Різ Візерспун потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку у блакитному костюмі і білій сорочці.