ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
17
Час на прочитання
1 хв

У жакардовій сукні з V-подібним вирізом: Різ Візерспун отримала нагороду у Лондоні

Акторка побувала на премії «Жінка року».

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Різ Візерспун

Різ Візерспун / © Getty Images

Різ Візерспун відвідала церемонію вручення премії «Жінка року» журналу Harper’s Bazaar 2025, яка відбулася у Лондоні. Акторка отримала нагороду у номінації Cultural Icon — звання, яке відображає її багаторічний внесок у кіно, продюсування і постійну роботу у напрямку захисту жінок.

На захід Різ одягла сукню міді з жакарду з ефектом клоке і з квітковим мотивом з колекції Givenchy by Sarah Burton весна 2026 року. Вбрання мало бретельки, V-подібний виріз та асиметричний поділ. У ньому поєдналися чорний, білий, синій і зелений кольори.

Різ Візерспун / © Getty Images

Різ Візерспун / © Getty Images

Аутфіт Візерспун доповнила чорними лакованими гостроносими туфлями на шпильках. У неї було акуратне укладання, макіяж із кораловою помадою та нюдовий манікюр. Вуха зірка прикрасила довгими сережками, а руки — браслетом і каблучкою з діамантами.

Нагадаємо, Різ Візерспун потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку у блакитному костюмі і білій сорочці.

Дата публікації
Кількість переглядів
17
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie