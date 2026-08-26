У жакардовому жакеті й асиметричній спідниці з рюшами: Мейсі Вільямс у незвичайному луку прийшла на радіо

Мейсі Вільямс / © Getty Images

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Мейсі Вільямс зазнімкували, коли вона прямувала до студії BBC Radio у Лондоні. Акторка приїхала туди у межах промокампанії нового фільму «Практична магія 2», у якому вона знялася.

Для виходу зірка обрала незвичайний ансамбль. На ній була блузка темно-бордового відтінку з пишним рюшованим коміром-стійкою, зверху якої одягла приталений жакет з квітковим жакардовим візерунком, асиметричною баскою та одним ґудзиком.

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Мейсі Вільямс / © Getty Images

Верх акторка поєднала з чорною асиметричною спідницею з розрізом і рюшами на краях. Особливу увагу в луку Мейсі привертали високі шкіряні бордові чоботи на підборах із контрастними білими горизонтальними смужками.

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Аутфіт Вільямс доповнили маленька чорна сумка на тонкому ремінці і з торочкою з бісеру, бордові сонцезахисні окуляри, срібні сережки із зеленим камінням та масивні каблучки з камінням. Волосся вона зібрала у стриману низьку зачіску, а в макіяжі підкреслила природну красу.

Образ Мейсі вийшов еклектичним, театральним і трішки готичним, що чудово перегукувалося з магічною атмосферою фільму, який вона представляла.

Про фільм:

«Практична магія 2» — американська фентезійна романтична драма та продовження культового фільму 1998 року. Режисеркою стрічки стала Сюзанна Бір, а сценарій написав Аківа Голдсман. В основу сюжету покладено роман Еліс Гоффман «Книга магії» 2021 року, який продовжує оригінальну історію. До ролей сестер-відьом Саллі та Джилліан Овенс повернулися Сандра Буллок і Ніколь Кідман. Мейсі Вільямс і Джої Кінг приєдналися до касту стрічки і зіграли доньок Саллі.

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В український прокат «Практична магія 2» вийде 11 вересня.

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