Шоу-бізнес
123
1 хв

У жакеті, джинсах і з краваткою: стильна Дженніфер Лопес сходила на шоу

Зірка розповіла на шоу про драматичний мюзикл «Поцілунок жінки-павука», у якому вона зіграла головну роль.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес побувала на шоу Говарда Стерна у студії SiriusXM у Нью-Йорку. Там попдіва з’явилася у стильному луку.

На ній був чорно-білий жакет, джинсова сорочка і джинси з поясом із металевою пряжкою. Родзинкою образу стала чорна краватка з рельєфною текстурою — вийшло досить цікаве поєднання з денімом.

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

У Лопес було рівне укладання, насичений макіяж із коричнево-бордовим олівцем-контуром на губах, нюдовий манікюр, масивні окуляри-авіатори на обличчі і перлинні сережки з квітами у вухах.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес заскочили в елегантному червоному вбранні від Dior під час знімань у новому фільмі «Остання місіс Перріш».

123
