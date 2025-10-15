- Дата публікації
У жакеті, джинсах і з краваткою: стильна Дженніфер Лопес сходила на шоу
Зірка розповіла на шоу про драматичний мюзикл «Поцілунок жінки-павука», у якому вона зіграла головну роль.
Дженніфер Лопес побувала на шоу Говарда Стерна у студії SiriusXM у Нью-Йорку. Там попдіва з’явилася у стильному луку.
На ній був чорно-білий жакет, джинсова сорочка і джинси з поясом із металевою пряжкою. Родзинкою образу стала чорна краватка з рельєфною текстурою — вийшло досить цікаве поєднання з денімом.
У Лопес було рівне укладання, насичений макіяж із коричнево-бордовим олівцем-контуром на губах, нюдовий манікюр, масивні окуляри-авіатори на обличчі і перлинні сережки з квітами у вухах.
