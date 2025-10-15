У жакеті, джинсах і з краваткою: стильна Дженніфер Лопес сходила на шоу

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес побувала на шоу Говарда Стерна у студії SiriusXM у Нью-Йорку. Там попдіва з’явилася у стильному луку.

На ній був чорно-білий жакет, джинсова сорочка і джинси з поясом із металевою пряжкою. Родзинкою образу стала чорна краватка з рельєфною текстурою — вийшло досить цікаве поєднання з денімом.

Дженніфер Лопес / © Getty Images

У Лопес було рівне укладання, насичений макіяж із коричнево-бордовим олівцем-контуром на губах, нюдовий манікюр, масивні окуляри-авіатори на обличчі і перлинні сережки з квітами у вухах.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес заскочили в елегантному червоному вбранні від Dior під час знімань у новому фільмі «Остання місіс Перріш».